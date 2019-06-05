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В России рассказали о сильных эмоциях у Путина к Зеленскому

среда, 05 июня 2019, 06:33
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Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин испытывает раздражение в связи с избранием президентом Украины Владимира Зеленского, поскольку считает его недостаточно компетентным в политике, а само волеизъявление украинцев воспринимает как оскорбление.

Об этом пишет российский психолог и журналист Леонид Радзиховский в своем блоге для "Собеседника".

"У Путина Зеленский вызывает страшное раздражение. Кто он такой? Порошенко был все-таки чиновник, бизнесмен. Человек, что называется, "нашего круга". А это кто? Галкин? Ургант? В этом смысле уход Порошенко для Путина, как мне представляется, — корпоративное оскорбление… Раздражение от победы Зеленского на выборах тут крайнее", - заявил эксперт.

Именно такими эмоциями российский психолог пояснил решение Путина снять с должности куратора по вопросам "ЛНР/ДНР" Владислава Суркова – якобы именно он виноват, что Кремль "просчитался" с украинскими выборами.

"Отдельное раздражение вызывает тот факт, что победа "учителя Голобородько" оказалась неожиданной. Верю, что он не просчитал победу Зеленского. "Он" это не Сурков, а Путин. Путину было приятно думать, что шоумена и близко не подпустят к посту президента. А выяснилось, что он стал им. Это может вызывать естественное раздражение у Путина. И оно вполне естественно может вылиться в то, что виноватым окажется стрелочник. И стрелочника снимут", - уточнил Радзиховский.

При этом психолог считает, что смена куратора по оккупированным территориям никак не повлияет на политику РФ по отношению к Украине.

Как сообщал "Апостроф", ранее российский политолог Владислав Белковский заявил, что увольнение Владислава Суркова может быть связано с общим провалом политики Кремля на оккупированных территориях Донбасса.

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