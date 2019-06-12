​Появились неожиданные детали о передаче Украине американских боевых катеров Island

Украина может получить от Соединенных Штатов еще несколько катеров типа Island вдобавок к двум плавсредствам, переданным ранее.

Об этом пишет "Думская" со ссылкой на источник в ВМСУ.

По данным собеседника издания, в настоящее время ведутся переговоры о безвозмездной передаче Украине еще четырех машин.

В настоящее время Украине необходимо определиться с модернизацией радиотехнического комплекса катеров и решить ряд других технических проблем.

Издание отмечает, что украинские специалисты осмотрели несколько бывших американских катеров береговой охраны и выбрали подходящие.

В случае передачи катеров ВМСУ сформируют дивизион из шести "Айлендов", который не только сможет контролировать ближнюю морскую зону, но и будет выходить в Средиземное море для поддержки кораблей НАТО.

На катерах планируется установить разнообразное оборудование - от минно-тральных модулей до американских противокорабельных ракет “Гарпун” или украинских ПКР "Нептун".

Как сообщал "Апостроф", в сентябре прошлого года на базе Береговой охраны вооруженных сил США в городе Балтимор состоялась церемония вручения Украине двух катеров класса Island.