RU  UA  EN

вторник, 18 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

18 июня

19:55
Экокатастрофа на реке Рось: специалисты раскрыли уровень загрязнения
19:50
СМИ заподозрили депутата из окружения Порошенко в смене округа на выборах
19:50
Легкий летний салат: 3 простых рецепта для разгрузки
19:22
Стало известно о страшных находках под Одессой при поисках пропавшей девочки: фото
19:03
Труба не имел права самолично увольнять сотрудников Госбюро расследований -- эксперт
19:02
Первый шаг ко снятию санкций: Меркель высказалась о возвращении России в ПАСЕ
18:51
Нацбанк пожаловался на атаку хакеров: что известно
18:35
"Реал" представил очередного летнего новичка: опубликовано фото и видео
18:33
​НБУ прогнозирует коррекцию курса из-за прекращения сотрудничества с МВФ
18:20
В ЦВК сделали важное заявление об остановке выборов
17:51
Крымский бизнес: журналисты рассказали о "схемах" крупного производителя холодильников
17:48
Медведчук собрался купить еще два известных телеканала: первые подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Первый шаг ко снятию санкций: Меркель высказалась о возвращении России в ПАСЕ

вторник, 18 июня 2019, 19:02
переглянути новину українською

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, но при условии выполнения определенных условий со стороны Москвы.

Об этом она сообщила на общей пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "24 канал".

Она отметила, что в Европе по-прежнему разные мнения относительно присутствия РФ в ассамблее. По мнению Меркель, европейскому сообществу не удастся "решить проблему (речь идет об агрессии РФ против Украины – "Апостроф") без диалога".

"Что касается возвращения России, здесь нужно обратить внимание на две вещи: с одной стороны, мы наблюдаем за противозаконными действиями России, особенно в том, что касается Украины. Это проблема, которую нельзя оставить без внимания международного сообщества. С другой стороны, мы знаем, что без диалога и контактов не сможем решить проблему", - заявила канцлер.

При этом Меркель подчеркнула, что возвращать Россию в ПАСЕ "любой ценой" европейские дипломаты не намерены, но "Германия будет прилагать усилия, чтобы РФ вновь вернулась к работе в Ассамблее".

Как сообщал "Апостроф", ранее представитель Украины в ПАСЕ Владимир Арьев заявлял, что майское решение комитета министров стран-участниц ПАСЕ о возвращении РФ в ассамблею не приведет к непоправимым последствиям и отмене санкций.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин ни при каких условиях не остановится перед целью покорения Украины - Ариана Ґиць

Двойное дно для Зеленского: что нужно знать о поездке президента в Европу

Не забиваешь ты, забивают тебе: о чем Зеленский должен говорить с Европой

Возвращение России в ПАСЕ: к чему готовиться Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: