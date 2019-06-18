Первый шаг ко снятию санкций: Меркель высказалась о возвращении России в ПАСЕ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что поддерживает идею возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, но при условии выполнения определенных условий со стороны Москвы.

Об этом она сообщила на общей пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "24 канал".

Она отметила, что в Европе по-прежнему разные мнения относительно присутствия РФ в ассамблее. По мнению Меркель, европейскому сообществу не удастся "решить проблему (речь идет об агрессии РФ против Украины – "Апостроф") без диалога".

"Что касается возвращения России, здесь нужно обратить внимание на две вещи: с одной стороны, мы наблюдаем за противозаконными действиями России, особенно в том, что касается Украины. Это проблема, которую нельзя оставить без внимания международного сообщества. С другой стороны, мы знаем, что без диалога и контактов не сможем решить проблему", - заявила канцлер.

При этом Меркель подчеркнула, что возвращать Россию в ПАСЕ "любой ценой" европейские дипломаты не намерены, но "Германия будет прилагать усилия, чтобы РФ вновь вернулась к работе в Ассамблее".

Как сообщал "Апостроф", ранее представитель Украины в ПАСЕ Владимир Арьев заявлял, что майское решение комитета министров стран-участниц ПАСЕ о возвращении РФ в ассамблею не приведет к непоправимым последствиям и отмене санкций.