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Ассамблея стреляет себе в ногу: реакция Украины и западных делегаций на скандальное решение ПАСЕ

вторник, 04 июня 2019, 13:12
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В комитете министров Парламентской ассамблеи Совета Европы было принято решение, которое позволит делегации России принять участие уже в июньской сессии ассамблеи.

Об этом "Прямому" сообщила заместитель главы Комитета ВР по вопросам европейской интеграции Мария Ионова.

Она отметила, что такое решение противоречит принципам ПАСЕ, поскольку в случае "прощения" агрессора нарушаются основные принципы существования ассамблеи.

"Комитет министров иностранных дел рекомендовал принять такие изменения, но тогда они противоречат вообще принципам и ценностям этой организации на условиях, которых она была создана. То есть, если страна, которая осуществляет агрессию и оккупацию другого члена Совета Европы, и на нее нет никаких санкций, какой смысл вообще в этой организации быть?", - отметила нардеп.

Также представитель Верховной Рады уточнила, что главным сторонником возвращения россиян в ПАСЕ по-прежнему является генсек ассамблеи Турбьерн Ягланд, который пытается продавить такую инициативу не впервые.

"Большинство делегаций других стран-членов опускают глаза, понимая, что это фанатичная идея генерального секретаря Ягланда, который хочет завершить свою карьеру, вернув Российскую Федерацию", - сообщила Ионова.

При этом в украинском МИД отметили, что Киев пересмотрит взаимоотношения с ПАСЕ в случае возвращения в нее российской делегации. Об этом заявил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в эфире Украинского радио.

"Мы голосовали против и призвали наших международных партнеров, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенные ею преступления. Это голосование произошло не так, как мы хотели", - сказал замминистра.

По его словам, ничего критического для Украины не произошло, однако возвращение России в ПАСЕ несет в себе угрозу подрыва доверия к этой организации.

"Будет коррекция отношения к этой организации, поскольку мы считали, что Совет Европы должен обеспечивать, прежде всего, права человека и основные положения функционирования демократии. К сожалению, Россия этого не делает, и западные страны ей это прощают", - отметил представитель МИД.

Как сообщал "Апостроф", ранее представитель Украины в ПАСЕ Владимир Арьев заявлял, что решение комитета министров стран-участниц ПАСЕ о возвращении РФ в ассамблею, пока не приведет к непоправимым последствиям и отмене санкций.

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