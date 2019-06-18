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​Зеленский сделал неприятное для Кремля заявление про Крым и Донбасс

вторник, 18 июня 2019, 07:45
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал расширить и ужесточить санкции против России.

Об этом он рассказал в интервью изданию Bild.

По его словам, международные принудительные меры - единственный дипломатический способ воздействия на Москву. Глава государства также выразил уверенность в том, что он сможет "принести мир в Украину дипломатическим путем".

Зеленский отметил, что санкции необходимо расширить и ужесточить, если они не оказывают желаемого влияния на политику России.

"Мы убеждены в том, что санкции нужно сохранять до тех пор, пока не будут восстановлены территориальная целостность и суверенитет Украины", - подчеркнул украинский лидер.

Глава государства заявил о желании сказать российскому коллеге Владимиру Путину, что Крым принадлежит Украине.

"Мы надеемся, что он скоро будет возвращен", - резюмировал он.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел официальный визит во Францию, где встретился с главой страны Эммануэлем Макроном.

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