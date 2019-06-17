RU  UA  EN

вторник, 18 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

18 июня

00:26
Заняли Донецк: боевики ошеломили новым фейком о ВСУ
00:08
Полиция установила "героев", которые заехали на пешеходный мост в Киеве: видео

17 июня

23:40
Визит Зеленского в Париж: опубликованы яркие фото
23:15
Журналисты нашли в партии Зеленского "замаскированных" экс-регионалов
23:05
Залило кислотой: на химзаводе под Днепром произошло жуткое ЧП
22:32
На Донбассе трагически погиб командир разведки батальона ВСУ: фото бойца
22:01
Понизьте тарифы и закройте схемы: Тимошенко ответила на громкое заявление Гройсмана
21:58
Легендарная украинская фехтовальщица выиграла золото чемпионата Европы: опубликовано видео
21:43
На выборы в Украине зарегистрировалась первая партия
21:12
Осужденный экс-президент Египта умер прямо во время суда
20:58
У одного из лучших футболистов мира возникли серьезные проблемы с законом
20:40
На Киев обрушилась стихия: опубликованы видео и фото потопа
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Визит Зеленского в Париж: опубликованы яркие фото

понедельник, 17 июня 2019, 23:40
переглянути новину українською

В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел официальный визит во Францию, где встретился с главой страны Эммануэлем Макроном.

Пресс-служба Зеленского опубликовала фото ярких моментов визита.

В ходе встречи с Макроном вопрос установления мира на Донбассе был, по словам президента Украины, главным.

"Прежде всего речь шла о возвращении мира в Украину. Это мой приоритет. Это моя позиция - как человека и как президента. Это то, с чем я засыпаю и просыпаюсь каждый день", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент также встретился с представителями французского бизнеса.

"Глава государства обсудил конкретные проекты в Украине. В частности, речь идет о приглашении на рынок крупных французских автомобильных компаний, масштабный проект электростанции в Чернобыльской зоне, расширение сетей гипермаркетов, логистические и транспортные проекты. Президент подчеркнул, что новая украинская власть будет работать над улучшением инвестиционного климата и защитой бизнеса", – говорится в сообщении на сайте президента.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский запланировал официальные визиты во Францию и Германию.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин ни при каких условиях не остановится перед целью покорения Украины - Ариана Ґиць

Двойное дно для Зеленского: что нужно знать о поездке президента в Европу

Не забиваешь ты, забивают тебе: о чем Зеленский должен говорить с Европой

Возвращение России в ПАСЕ: к чему готовиться Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: