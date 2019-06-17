Визит Зеленского в Париж: опубликованы яркие фото

В понедельник, 17 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел официальный визит во Францию, где встретился с главой страны Эммануэлем Макроном.

Пресс-служба Зеленского опубликовала фото ярких моментов визита.

В ходе встречи с Макроном вопрос установления мира на Донбассе был, по словам президента Украины, главным.

"Прежде всего речь шла о возвращении мира в Украину. Это мой приоритет. Это моя позиция - как человека и как президента. Это то, с чем я засыпаю и просыпаюсь каждый день", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент также встретился с представителями французского бизнеса.

"Глава государства обсудил конкретные проекты в Украине. В частности, речь идет о приглашении на рынок крупных французских автомобильных компаний, масштабный проект электростанции в Чернобыльской зоне, расширение сетей гипермаркетов, логистические и транспортные проекты. Президент подчеркнул, что новая украинская власть будет работать над улучшением инвестиционного климата и защитой бизнеса", – говорится в сообщении на сайте президента.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский запланировал официальные визиты во Францию и Германию.