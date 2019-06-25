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У Украины и президента есть сутки для активных действий по решению ПАСЕ - Тимошенко
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У Украины и президента есть сутки для активных действий по решению ПАСЕ - Тимошенко

вторник, 25 июня 2019, 13:44
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает, что решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о снятии санкций с российской делегации фактически означает провал внешней дипломатии Украины и фиаско Нормандского формата переговоров о достижении мира.

Об этом она написала в блоге на официальном сайте партии.

"Предложение снять санкции с России поддержали делегации стран Нормандского формата - Франция и Германия. За решение проголосовало также страна, которая больше всего пострадала от сбитого россиянами самолета малазийских авиалиний - Нидерланды, и еще многие европейские страны. Это яркое свидетельство фактического конца Нормандского формата. Потому что не могут быть гарантами нашей безопасности государства, которые поддерживают возвращение страны-агрессора в ПАСЕ", - пишет она.

По ее словам, союзниками Украины остались Великобритания, Латвия, Польша, Литва, Эстония, Грузия и Швеция.

"Голосование фактически отменило санкции ПАСЕ за захват чужих территорий, за нарушение прав человека, за санкционированные убийства граждан нашего государства. Это беспрецедентный факт, когда ПАСЕ большинством голосов ради возвращения Российской Федерации пошла на то, чтобы изменить свои принципы, ради которых и создавалась эта организация 70 года назад", - добавляет Тимошенко.

Лидер "Батькивщины" отметила усилия украинской и грузинской делегаций в откладывании возвращения российской делегации в сессионный зал на 24 часа.

"Хочу напомнить, что в составе российской делегации - 6 человек с санкционного списка ЕС, США и Канады, в частности лицо, претендующее сесть в кресло вице-спикера ПАСЕ. Это недопустимо", - пишет она.

"У Украины есть сутки, каждую минуту которых нужно использовать для активных дипломатических действий. Главная ответственность сейчас ложится на нового президента Украины. За 24 часа ему надо телефону связаться со всеми ключевыми лидерами Европы и найти аргументы и доказательства, которые убедят их не делать этого шага. Я также предлагаю президенту созвать на срочные консультации руководителей парламента и парламентских фракций, правительства, МИД, СНБО для выработки скоординированной стратегии дальнейших совместных действий", - подчеркнула Тимошенко.

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