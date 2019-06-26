RU  UA  EN

среда, 26 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 июня

22:34
Чуть меньше, чем у Зеленского: глава АП назвал свою зарплату
22:10
Появились новые фото и видео мощного пожара в Киеве
22:03
Новая Сонька Золотая Ручка: наглая воровка в Киеве попала на видео
21:44
Будешь бежать до Гааги: украинский нардеп сцепился в ПАСЕ с главой делегации РФ
21:41
Тимошенко призвала политиков объединяться ради изменений
21:41
ПАСЕ избрала нового генсека: кто победил
21:27
"Шахтер" одержал уверенную победу в первом матче с новым тренером: видеообзор
21:21
В Киеве спасатели вытянули из петли отчаявшегося самоубийцу
21:16
В Киеве огромный пожар охватил склады секонд-хенда: фото и видео
20:59
Возвращение России в ПАСЕ: полный список друзей Москвы
20:47
Как же мы ненавидим вас: украинские туристы попали в скандал из-за флага в Греции
20:44
Суд в Киеве взялся за новое украинское правописание: в сети требуют больше треша
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

ПАСЕ избрала нового генсека: кто победил

среда, 26 июня 2019, 21:41
переглянути новину українською

На ближайшие пять лет ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы. Им стала им представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Об этом сообщается в Telegram-аккаунте RT на русском.

"ПАСЕ на пять лет выбрала нового генсека Совета Европы — им стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Леонид Слуцкий не избран вице-президентом ассамблеи", - говорится сообщении.

Отметим, что на должность претендовали представители Бельгии и Хорватии - вице-премьер, министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс и заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Тайное голосование длилось до 20:00 по киевскому времени. Российская делегация не участвовала в голосовании.

Отметим, что изначально список кандидатов состоял из четырех человек, но в марте Комитет министров исключил известного своей проукраинской позицией бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса и гречанку Дору Бакояннис.

Как сообщал "Апостроф", ранее были названы евродепутаты, которые могут остановить возвращение России в ПАСЕ.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Фатальная политика: как полезные идиоты помогли России вернуться в ПАСЕ

ПАСЕ возвращает Россию: кто виноват и что делать Украине

Путин ни при каких условиях не остановится перед целью покорения Украины - Ариана Ґиць

Двойное дно для Зеленского: что нужно знать о поездке президента в Европу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
Валютный рынок
Налоги
Регуляторная политика
Бюджет
Внешняя торговля
Макроэкономика
Энергетика
Транспорт и связь
Промышленность
Финансы

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: