ПАСЕ избрала нового генсека: кто победил

На ближайшие пять лет ПАСЕ выбрала нового генсека Совета Европы. Им стала им представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

Об этом сообщается в Telegram-аккаунте RT на русском.

"ПАСЕ на пять лет выбрала нового генсека Совета Европы — им стала представитель Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Леонид Слуцкий не избран вице-президентом ассамблеи", - говорится сообщении.

Отметим, что на должность претендовали представители Бельгии и Хорватии - вице-премьер, министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс и заместитель премьер-министра, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич. Тайное голосование длилось до 20:00 по киевскому времени. Российская делегация не участвовала в голосовании.

Отметим, что изначально список кандидатов состоял из четырех человек, но в марте Комитет министров исключил известного своей проукраинской позицией бывшего премьер-министра Литвы Андрюса Кубилюса и гречанку Дору Бакояннис.

Как сообщал "Апостроф", ранее были названы евродепутаты, которые могут остановить возвращение России в ПАСЕ.