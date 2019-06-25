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Названы евродепутаты, которые могут остановить возвращение России в ПАСЕ

вторник, 25 июня 2019, 21:52
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Мониторинговый и регламентный комитеты Парламентской ассамблеи Совета Европы определили докладчиков, которые должны подготовить проекты решений по обжалованию решения вернуть РФ в состав организации.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на собственные источники, в мониторинговом комитете за этот вопрос будет отвечать британец Роджер Гейл, который поддерживает Украину.

В регламентном комитете ответственным назначили литовский депутат Эгидиуса Варейкиса. Он также голосовал против безусловного возвращения России в СЕ.

Напомним, что решение о возвращении российской делегации в ПАСЕ принималось еще не при президенте Владимире Зеленском.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Украина приняла жесткое решение из-за действий ПАСЕ.

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