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Россия подписала с Турцией военный контракт: у Путина раскрыли подробности

суббота, 29 июня 2019, 17:12
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Кремль подписал контракт с турецкими властями о передаче Турции технологий зенитно-ракетных комплексов С-400.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Контракт подразумевает частичную передачу технологий на производство. Частичную", - сказал чиновник.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что процесс поставок С-400 идет без задержек и для Анкары имеет важное значение совместное производство и обмен технологиями.

Напомним, как сообщал "Апостроф", решение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 было достигнуто осенью 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину суммы покроет кредит.

США выступают против сделки и заявляют о планах отказаться от поставок в Турцию истребителей F-35. В НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

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