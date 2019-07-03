Гость из НАТО: в сети показали фото уникального участника учений Sea Breeze, который прибудет в Украину

В ежегодных летних морских учениях Sea Breeze с участием НАТО в территориальных водах Украины примет участие корабль Королевского военно-морского флота Великобритании – эсминец HMS Duncan.

Об этом сообщается на странице в Facebook"Армия Inform".

Отмечается, что такого рода корабль будет участвовать в Sea Breeze впервые в истории.

"Впервые в истории международных учений "Sea Breeze" в них примет участие корабль Королевского военно-морского флота Великобритании", - говорится в публикации.

Также авторы публикации назвали точное время прибытия судна в Украину.

"Он прибудет в Украину ближе к началу активной фазы учений "Sea Breeze-2019", - уточнили в "Армия Inform".

Как сообщал "Апостроф", 1 июля в Одесской области начались масштабные международные учения "Си-Бриз — 2019". На учение заявлены корабли Вооруженных сил Украины, США, Грузии, Молдовы.