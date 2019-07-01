Sea Breeze: в Украине стартовали масштабные учения 19 стран мира, фото

1 июля в Одесской области начались масштабные Международные учения "Си-Бриз — 2019".

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, в полевом лагере Международных сил прошел строевой смотр подразделений, которые примут участие в учениях.

Так, здесь были выстроены шеренги военнослужащих, представляющих страны-участницы "Си-Бриз-2019". Здесь размещены флаги Украины, США, Грузии, Молдовы, представители которых принимают участие в учениях.

В рамках подготовки к учениям в порт Одессы зашли американский эсминец, два румынских корвета, болгарский корвет и катер грузинской береговой охраны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Одессу по воздуху и по морю продолжают прибывать участники международных учений "Си Бриз-2019".