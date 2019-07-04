Россия берет Европу в заложники с помощью "Северного потока-2" - Яценюк

"Северный поток-2" является пока главным вызовом в энергетическом секторе Украины и Европы.

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время третьей Конференции по поддержке реформ в Украине в Торонто.

"Основной вызов для украинского энергетического сектора сегодня - "Северный поток-2". Не приемлю и категорически отрицаю подход некоторых европейских стран, которые дают возможность РФ воплотить антиукраинской и антиевропейский проект и построить "Северный поток-2", - сказал он.

Яценюк подчеркнул, что в результате запуска "Северного потока-2" Украина будет лишена 2 миллиардов долларов доходов в год.

"За десять лет - это 2 млрд долларов. Кто это компенсирует? Покажите мне правительство в ЕС, которое готово компенсировать такие потери для украинского бюджета?", - спрашивает политик.

Этим проектом, подчеркнул он, "Россия примет Европу в заложники". Арсений Яценюк напомнил, что Украина тоже была заложником РФ в энергетике, однако он, находясь на посту премьер-министра, принял решение судиться против России в Стокгольмском арбитраже.

Он также отметил важность проведения взвешенной бюджетной политики в Украине: "Это - основание для любого макроэкономического успеха".

По банковскому сектору, он напомнил, что сейчас у государства - более 65% всего банковского сектора: "Это может быть ключевым двигателем внутренних инвестиций в Украине".

Арсений Яценюк также отметил необходимость реализации реформы судопроизводства.

"Мы провели широкие изменения в Конституцию, по которым Верховный Суд стал реально Верховным Судом страны. Но нам надо воплотить эту реформу - вместе с антикоррупционным судом, Верховным Судом и всей судебной системой государства", - сказал он.

Кроме того, подчеркнул лидер "Народного фронта", необходимо провести реформирование СБУ и других силовых структур и убрать дублирование их функций, это в компетенции президента. Это, убежден Арсений Яценюк, в частности обеспечит прозрачность ведения бизнеса в Украине.