Чем Украина встретит прямую агрессию России: генерал назвал разработки

В случае открытого полномасштабного вторжения войск России на территорию Украины, им будет чем ответить, однако стратегически подготовка к этому варианту развития событий ведется на недостаточном уровне.

Об этом "Апострофу" рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, тактически у Украины имеются наработки, позволяющие ответить России. В то же время, на стратегическом уровне необходимо проводить более активную внешнюю политику.

"На стратегическом мы можем подключать союзников. Кроме наращивания нашего оружия и готовности к боевым действиям нужно проводить очень эффективную политику с нашими партнерами, чего, к сожалению, не происходило ни сейчас, ни раньше. Это пока что протокольные встречи, которые не формируют никакого потенциала, ни в экономике, ни в безопасности. Еще не пришла команда профессионалов, которая бы помогала Зеленскому в системе безопасности, экономики, обороны и создании инновационных форматов", – отмечает Маломуж.

Что же касается вооружений, то здесь Украина подготовлена лучше, однако новые разработки необходимо внедрить в ВСУ.

"Корсары" (противотанковый ракетный комплекс разработки киевского конструкторского бюро "Луч", - "Апостроф"), "Скиф" (украинско-белорусский противотанковый ракетный комплекс - "Апостроф"). Они соизмеримы с "Джавелинами" и даже лучше по некоторым параметрам. Танки "Оплот". Новые тактические комплексы, оснащенные радиотехническими средствами, которые лучше, чем европейские. А по системам радиоразведки наша страна побеждала даже Великобританию, Францию, Германию и Россию. Мы все это имеем, но не используем эффективно. Во многих линейках у нас есть чрезвычайно мощные разработки, которые за год-полтора могут быть введены в штат вооруженных сил Украины", – подчеркнул генерал.

Подробнее об этом читайте в интервью "Апострофа" с Николаем Маломужем: В ближайшие недели Путин будет провоцировать ситуацию в Украине.