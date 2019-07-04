Конец будет один: что делать Зеленскому с предложением Путина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нельзя соглашаться за предложение президента РФ Владимира Путина о прямых переговорах с боевиками ЛНР и ДНР. Это приведет к тому, что общество положит конец его власти. Также Зеленский должен немедленно отреагировать на слова олигарха Игоря Коломойского о том, что на Донбассе внутренний конфликт Украины без участия России. Такое мнение высказал "Апострофу" военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

То, что делает Владимир Зеленский по линии внешней политики, вообще трудно назвать политикой. Он только знакомится с тем, что такое политика. Но уже есть конкретные представления о том, что он хочет сделать с конфликтом на Донбассе. Но это не значит, что он занимается внешней политикой. Даже при самых благих намерений ему надо очень много времени, чтобы с ней разобраться.

Но наличие добрых намерений у меня вызывает сомнения. Потому что то, что хорошо для господина Зеленского или господина Коломойского - не всегда хорошо для Украины.

Сегодня утром господин Коломойский вообще заявил, что конфликт на Донбассе - это внутренние дела Украины, а Россия ничего не инициировала и вообще не у дел. Если Зеленский думает хотя бы наполовину так - это опасная политика для Украины.

Во-первых, я с нетерпением жду его реакцию на слова Коломойского. А во-вторых, я вижу, что он очень хочет помириться с Россией на Донбассе и для этого готов на односторонние уступки России.

Путин призывает Зеленского пойти на прямые переговоры с террористами. Но если он решится на такие действия, это будет начало его последнего отсчета. Общество положит конец или такой его позиции или его президентству. Террористы на Донбассе - это лишь марионетки Владимира Путина и любые переговоры с ними не ослабят позиции президента РФ.

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Вообще, нас испытывают. Коломойский говорит то, что хотят сделать Зеленский и Богдан. И они смотрят - проглотит народ или нет. Если будут протесты, скажут - "мы пошутили" или "это вырвано из контекста".

Если проглотим, то будет политическое решение - пойти на прямые переговоры с так называемыми лидерами ДНР и ЛНР. Об этом сказал Путин - и об этом же говорит Коломойский. Значит, они действуют синхронно. Не исключено, что Коломойский может заигрывать с Путиным из-за того, что его прижали американцы (граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас, которые являются клиентами личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, подали в Украине иск против Коломойского. Они требуют 200 млн грн компенсации морального ущерба за то, что он назвал их аферистами, - "Апостроф"). В свое время он финансировал добровольцев, пытаясь сделать из них свои частные армии, он не отстаивал Украину. Но добровольцы не согласились на его идеи. Если будут прямые переговоры (с боевиками) - я не завидую ни Коломойскому, ни Зеленскому. Народ поднимется и - не знаю, в какой форме это будет, но им этого не простят.