Зеленский провел переговоры с Меркель: о чем говорили

Во вторник, 16 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель: речь шла о ситуации на Донбассе и освобождении украинских заложников.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Собеседники обсудили пути дальнейшей активизации мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Были положительно отмечены результаты недавней встречи дипломатических советников в нормандском формате в Париже, которые могут дать толчок деятельности Трехсторонней контактной группы. Президент Украины и Федеральный канцлер Германии подчеркнули необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской, в частности путем демонтажа фортификационных сооружений и осуществления разминирования", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский и Меркель обсудили вопрос дальнейшего обеспечения транзита газа по территории Украины.

"Отдельное внимание было уделено обсуждению перспективы реализации двусторонних инвестиционных проектов", – добавили в пресс-службе.

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