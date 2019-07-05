​Оккупированный Донбасс готовятся вернуть Украине: интересный документ и фото

В сети появились фото документа со сборами подписей жителей Донбасса для обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает военный Игорь Гиркин на своей странице в Twitter, публикуя фото документа.

"Назад в Украину", - подписал он фото.

Жители Донбасса, среди прочего, требуют от Зеленского прекратить "обстрелы их домов", вернуть им пенсии и разрешить свободно разговаривать на русском языке.

Также в документе призывается наказать Петра Порошенко, Александра Тучинова, Игоря Коломойского "и прочих, отдававших приказы убивать мирных жителей". Также в документе заявляется о предоставлении Донбассу "особого статуса".

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе ликвидировали главного разведчика боевиков ДНР.