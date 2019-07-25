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Агрессия на Азове: в России отреагировали на задержание ее танкера в Украине

четверг, 25 июля 2019, 14:57
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В Кремле считают, что задержание российского танкера украинскими спецслужбами было "абсолютно незаконно", и это якобы значительно "ухудшит перспективы налаживания двусторонних отношений".

Об этом заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров, передает российское издание "Лента.ру".

Российский сенатор отметил, что такого рода задержания должны проводиться лишь после решения суда и призвал украинскую сторону отпустить корабль. По его мнению, такой шаг поспособствует улучшению отношений РФ и Украины.

"Если Киев хочет немного улучшить наши отношения, они должны немедленно отпустить танкер", — заявил зампред СФ РФ.

Как сообщал "Апостроф", 25 июля, Служба безопасности Украины задержала российский танкер "NEYMA", который участвовал в блокировании кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда были захвачены украинские моряки.

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