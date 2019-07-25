СБУ задержан российский танкер, участвовавший в агрессии в Керченском проливе: фото

В четверг, 25 июля, Служба безопасности Украины задержала российский танкер "NEYMA", который участвовал в блокировании военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда были захвачены 24 украинских моряка.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

Корабль задержали после того как он зашел в украинский порт Измаил.

"24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер "NIKA SPIRIT", который по номеру ИМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS идентифицирован как уже известный танкер "NEYMA", который был использован для перекрытия Керченского пролива. Следствие установило, что российские владельцы танкера "NEYMA", с целью сокрытия причастности в незаконных действиях и акта агрессии, которые происходили 25.11.2018, изменили название на "NIKA SPIRIT", – говорится в заявлении.

Как ранее сообщалось, в ноябре 2018 года именно танкер"NEYMA" сел на мель в Керченском проливе, из-за чего украинские корабли не могли добраться до порта Бердянска. Но впоследствии выяснилось, что танкер пропустил для прохода 3 российские корабля. Поняв, что россияне умышленно блокируют украинский флот, ВМС Украины решили вернуть свои корабли в пункт базирования в Одессе.

Также известно, что в блокировании кораблей участвовали танкер "NEYMA" и буксиры "Быстрый", "Гандвик" и "Эльтиген". Все судна принадлежат компании "Юванс-Транс". Учредителями этой фирмы являются Ярослав Анатольевич Народицкий (65%), Анатолий Леонидович Народицкий (25%) и Олег Владимирович Васенко (10%). Все трое проживают в Керчи. Народицкие являются также учредителями многих фирм в России и Украине. По данным волонтеров международного разведывательного сообщества InformNapalm, "Юванс-Транс" занимается контрабандой, систематически нарушает санкционный режим в отношении Крыма.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

Украина требует от России освобождения захваченных моряков и считает их военнопленными. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к России, которым суд обязал РФосвободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день от Министерства иностранных дел России поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.