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Путин дерзко высказался о "смерти" ракетного договора с США

понедельник, 05 августа 2019, 16:52
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Президент РФ Владимир Путин обвинил США в разрушении ракетного договора и заявил, что готов размещать ракеты и запустить разработку запрещенного разорванным договором ракетного оружия в ответ на действия США.

Об этом сообщает Telegram-канал российского издания "РИА Новости".

Российский президент обвинил США в создании "рисков для всех" денонсацией договора о ракетах. Также он пригрозил российскими ракетами, которые уже стоят на вооружении у армии РФ.

"Констатируем, что США разрушили один из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями, серьезно осложнили ситуацию в мире, породили фундаментальные риски для всех… Мы не можем довольствоваться декларациями США о миролюбии, начнем полноформатную разработку запрещенных ДРСМД ракет только в ответ на действия Штатов. Угрозы России из-за выхода США из ДРСМД и сейчас надежно парируются ракетами Х-101, "Кинжал", "Циркон" и другими. Россия разместит свои ракеты средней и меньшей дальности в том или ином регионе только в ответ на аналогичные шаги США, надеемся на здравый смысл американских коллег", - заявил он.

Путин заявил о готовности начать новые переговоры о "стратегической стабильности" в мире, которые будут включать в себя обсуждение сохранения Договора о нераспространении ядерного оружия и о наступательном вооружении.

"Развал ДРСМД неизбежно расшатает всю конструкцию глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия. Россия готова к полноценным переговорам по стратегической стабильности, откладывать нельзя", - заявил российский лидер.

Как сообщал "Апостроф", ранее военный обозреватель из России Павел Фельгенгауэр заявил, что благодаря разрыву договора США и России о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), Украина получила шанс на создание собственных современных ракет.

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