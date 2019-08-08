Ответ Эрдогана Зеленскому по пленным морякам поставил переводчика в тупик: видео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с иронией ответил на заявление президента Украины Зеленского относительно его браслета, который тот носит, чтобы не забывать о военнопленных украинских моряках, у переводчика от неожиданности возникли затруднения.

Видеозапись брифинга двух президентов была опубликована в YouTube.

Очевидно, президент Турции призвал главу украинского государства отказаться от популизма и "показухи", и вместо этого заняться реальными делами.

Так, Владимир Зеленский продемонстрировал собравшимся браслеты с фамилиями украинских моряков, которые находятся в плену в РФ.

"Мне дали эти браслеты родители наших моряков. Я уверил их, что не буду снимать браслеты до того времени, пока мы их не вернем. У меня как у гаранта Конституции очень много дел. И если на секунду забываешь о возвращении наших моряков, браслеты мне помогают", – сказал Зеленский.

В ответ на это Эрдоган указал на проблемы с гражданским обществом, которые происходят во всем мире.

"Если каждый раз надевать браслет на руку, скоро места на руке не останется. Мы переживаем много событий, которые могут потребовать от нас надевания браслетов. Во всем мире люди испытывают муки – от Керченского пролива до Палестины и Мьянмы", - заметил турецкий лидер.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский оконфузился в ходе визита в Турцию – он не пожал руку своему коллеге президенту Реджепу Тайипу Эрдогану.