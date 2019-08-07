Зеленский оконфузился на встрече с президентом Турции: неловкий момент попал на видео

В среду, 7 августа, президент Украины Владимир Зеленский оконфузился на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Соответствующее видео появилось в сети.

На кадрах зафиксировано, что главы государств идут рядом, но в какой-то момент Зеленский оказывается за спиной у Эрдогана.



На этом все не закончилось - Зеленский еще и не пожал руку президенту Турции.

На ролики бурно отреагировали в сети.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Турцию выразил уверенность, что оккупированный Крым вернется под контроль Украины.

Читайте также материал "Апострофа": Турецкий гамбит Зеленского: чем жертвовать и чего добиваться.

Кроме того, Зеленский потроллил украинцев "увольнением" главы Офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Богдана, отреагировав на петицию, которую подписали 25 тыс. человек.