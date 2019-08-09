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Трамп заявил о скорой встрече с Зеленским и вспомнил о Путине

пятница, 09 августа 2019, 18:53
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал запланированную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и дал несколько комментариев по этому поводу.

Об этом сообщают ряд американских СМИ.

Так, глава Белого дома отметил последние успехи украинского президента и похвалил его.

"Он очень разумный парень. Думаю, он приедет очень скоро. Мы с нетерпением ждём встречи с ним", - заявил Трамп.

Также он анонсировал скорую встречу с Зеленским в Вашингтоне.

"Он уже был приглашён в Белый дом, и он желает приехать. И, думаю, он приедет", - отметил президент США.

В то же время российские пропагандистские СМИ поделились информацией о том, что якобы Трамп выразил надежду, что Зеленский договорится с президентом РФ Владимиром Путиным о мирном урегулировании ситуации на Донбассе.

Как сообщал "Апостроф", ранее в администрации Дональда Трампа издали указ о "заморозке" финансирования зарубежных программ USAID. Ограничение финансирования коснется в том числе и программ в Украине.

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