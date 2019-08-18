Россия вмешивается везде: озвучен интересный прогноз по отношениям Украины и США

На сегодняшний день США остаются абсолютно непоколебимым партнером Украины, несмотря на все встречи и разговоры американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил директор дипломатической академии им. Г. Удовенко при МИД Украины, чрезвычайный и полномочный посол Украины Сергей Корсунский.

"С одной стороны, у нас есть хорошая поддержка в Конгрессе - человек двадцать, максимум, сенаторов и конгрессменов, это называется "украинский кокус" в Конгрессе. Но с другой стороны, когда это выходит на более серьезный уровень, включаются другие силы, и все совсем не так просто, как это у нас преподносится - другие страны тоже финансируют лоббистов и тоже продвигают свои интересы", - отметил он.

По словам дипломата, Трамп не может игнорировать тот факт, что Россия определена в стратегических документах его администрации как ревизионистская страна, которая нарушает мировой порядок.

"Россия вмешивается везде, где есть интересы США - Венесуэла, Сирия, Филиппины, Куба, Ливия, Никарагуа. Как бы Трамп не стремился обыграть Путина, а он хочет этого, безусловно, он не может не учитывать этот факт. Поэтому нам нужно сформулировать перечень пунктов, чем мы можем быть полезны Соединенным Штатам. Чем они нам полезны, понятно. Это очень серьезная задача, которая требует решения на самом высоком политическом уровне", - подчеркнул Корсунский.

Он уточнил, что опыт, который получает Украины в войне с Россией, бесценен для американской армии. Они не сталкивались напрямую ни с советской, ни с российской армией. Кроме того, под Очаковом при помощи США строится новая военно-морская база для украинского флота. И там проводятся дноуглубительные работы для того, чтобы могли заходить американские корабли.

"Я считаю, что мы вообще должны поставить вопрос о строительстве военной базы США в Украине, как это сделала Польша. Это решило бы проблему нашей безопасности ничуть не хуже, чем членство в НАТО", - подытожил он.

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