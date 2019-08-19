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Великобритания и США дадут Украине преимущество в переговорах по Донбассу - чиновник МИД

понедельник, 19 августа 2019, 17:16
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США и Великобритания - подписанты Будапештского меморандума, которые остаются стратегическими партнерами Украины, должны быть вовлечены в переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.

Такое мнение высказал в интервью Фонду общественной дипломатии Василий Боднар, заместитель главы МИД.

"Обе страны - подписанты Будапештского меморандума и наши важные партнеры. От обеих стран мы имеем поддержку на двустороннем уровне и это несомненно дает добавленную стоимость", - добавил Боднар.

Кроме того, заместитель главы МИД прокомментировал перспективу расширения Нормандского формата и определил потенциал усиления переговорных позиций Украины.

"Такова была инициатива президента Украины Владимира Зеленского, она передана на рассмотрение нашим международным партнерам. Некоторые ее поддержали, например, Польша, которая в августе председательствует в Совете Безопасности ООН. Но для расширения этого формата требуется согласие всех сторон. Страна-агрессор точно не заинтересована в расширении круга друзей Украины и усилении давления на себя. Однако, это не значит, что наши партнеры не могут нам помогать - продолжение политики санкций, поддержка Украины, давление на Россию ... Есть много возможностей. Не следует забывать об отдельных платформах и переговорах американской и российской сторон, в частности формат Волкера-Суркова, который может восстановиться. Но здесь вопрос не столько в форматах, сколько в эффективности. Если это принесет прогресс - конечно, мы были бы только за расширение, однако пока работа идет по сложившейся форме", - отметил Боднар.

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