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Жена премьера Израиля устроила громкий скандал в Киеве: видео и реакция сети

понедельник, 19 августа 2019, 10:32
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В понедельник, 19 августа, в аэропорту Киева супруга главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху Сара у трапа самолета бросила на пол ломтик каравая, который подавался в качестве приветственного жеста.

Об этом пишут "Факты".

Следует отметить, что израильский премьер, уже знакомый с этим ритуалом, при встрече отломил поданный кусочек хлеба, обмакнул в соль и надкусил.

До этого супруга Нетаньяху также устроила скандал. По сообщениям израильской прессы, в самолете она попыталась проникнуть в кабину пилота, чтобы отчитать того за то, что он "не приветствовал ее должным образом". Журналисты пишут, что телохранители премьера Израиля сумели урегулировать эпизод.

Пользователи сетей посчитали такое поведение хамством и выразили свое возмущение относительно супруги израильского премьера.

Также в сети было опубликовано видео приветствия израильской делегации в аэропорту.

Как сообщал "Апостроф", в середине августа стало известно, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал поездку в Украину с целью встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Также премьер Израиля примет участие в траурных мероприятиях по случаю годовщины массовых расстрелов мирного населения в урочище Бабий Яр.

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