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Когда Путин освободит украинских моряков: в России раскрыли неожиданные подробности

среда, 21 августа 2019, 14:37
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В Украину в ближайшее время могут вернуться политзаключенные моряки, захваченные ФСБ РФ осенью 2018 года в Керченском проливе.

Об этом пишет издание "КоммерсантЪ".

По информации издания, Украина и Россия "вышли на финальную стадию согласования обмена" заключенными и в данный момент уточняются списки. Источник из окружения президента Украины Владимира Зеленского сообщил российскому изданию, что договоренность об обмене была достигнута в ходе телефонного разговора 11 июля.

"На уточняющий вопрос, идет ли речь обо всех задержанных в ходе керченского инцидента, он ответил утвердительно. При этом он допустил, что кроме моряков Украине могут быть переданы и другие лица", - добавили в издании.

Со стороны Украины в то же время может быть выпущен бывший главный редактор "РИА Новости—Украина" Кирилл Вышинский.

Отмечается, что обмен может быть проведен до конца августа.

Как сообщал "Апостроф", 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

ФСБ незаконно задержала 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

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