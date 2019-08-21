В Украину прилетит важный гость из США: в сети раскрыли детали

В сентябре в Украину приедет стратегический советник США по вопросам реформы оборонно-промышленного комплекса Дональд Винтер.

Об этом сообщает Telegram-канал "Шептун".

Согласно публикации на канале, Винтер планирует провести ряд встреч с новым военно-политическим руководством страны. Цель его визита – посещение американо-украинской аэрокосмической компании Firefly Aerospace, которая сейчас работает над секретным проектом "Т". Отмечается, что этот проект должен усилить оборонные возможности Украины. Для США также этот проект чрезвычайно важен, поскольку над ним работает и Винтер и министр обороны США Марк Эспер.



Дональд Винтер

В публикации отмечается, что секретарь СНБО Александр Данилюк уже предоставил американскому гостю полный доступ к информации в вопросах обороны Украины. Винтер уже курирует закупки американского оружия Украиной и периодически присылает в Киев помощников для сбора информации о потребностях страны.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный дипломат заявил, что США останутся непоколебимым партнером Украины, несмотря на все переговоры американского президента Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.