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Появились детали и условия встречи Зеленского и Путина в ЕС

понедельник, 26 августа 2019, 18:38
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Германия и Франция намерены организовать встречу в Нормандском формате в Париже, однако для этого и Украине и России необходимо выполнить "домашние задания".

Об этом сообщило российское издание ТАСС со ссылкой на комментарий немецкого канцлера Ангелы Меркель.

"Хотим вскоре, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами", - заявила политик.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков упомянул условия проведения такой встречи.

"Перед этим должна быть проведена достаточно большая "домашняя работа", - заметил он.

В то же время российский журналист, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов у себя в Telegram уточнил, что встреча состоится после того, как в Украине будет сформировано новое правительство.

"Счет на недели - встреча министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины (после формирования украинского правительства), которые должны подготовить четырёхстороннюю встречу лидеров этих стран. Париж, сентябрь (скорее всего)", - написал российский журналист.

Обновлено. Впоследствии стало официально известно, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель готовы в ближайшие недели организовать саммит с президентами Украины и Российской Федерации.

Так, Макрон сообщил, что это может произойти уже в начале сентября в Париже. Он также заявил, что участники G7 на саммите во французском Биаррице отдельно уделили внимание вопросу ситуации в Украине.

Как сообщал "Апостроф", ранее представитель Госдепа США заявил, что Штаты готовы подключиться к Нормандскому формату по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. После этого президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о намерении провести саммит в Нормандском формате в сентябре.

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