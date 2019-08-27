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Россия ведет опасную игру в Черном море: карты и детали провокации против Украины

вторник, 27 августа 2019, 10:39
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Россия подготовила провокацию для украинского флота с целью помешать испытаниям новых украинских ракетных комплексов в конце августа.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на NOTAM.

Так, Россия прикрыла для ракетных стрельб район в Черном море, который прилегает к месту учений Украины. Также, согласно морскому предписанию 352/19 было перекрыто и воздушное пространство на указанном участке в море. Официальная причина перекрытия – проведение стрельб.

На рисунке: район ракетных стрельб Украины и перекрытый Россией район Черного моря

Ранее Россия пользовалась таким маневром, чтобы мешать проведению учений НАТО Sea Breeze 2019.

На рисунке: перекрытый Россией район по предписанию ранее.

При этом нынешняя провокация является более вредной, чем предыдущая, поскольку были частично перекрыты и пути для прохождения гражданских суден.

Как сообщал "Апостроф", до этого над Балтийским морем британские истребители Typhoon поднимали в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30, которые провоцировали силы НАТО в регионе.

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