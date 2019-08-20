Над Балтийским морем "поймали" российские военные самолеты

Британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30, которые летали над Балтийским морем.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Великой Британии в Twitter.

Отмечается, что Typhoon размещены на военном аэродроме Эмари в Эстонии в рамках программы НАТО по защите воздушного пространства прибалтийских государств. Истребители сопроводили Су-30 на протяжении всего маршрута, когда они пролетали над Балтийским морем.

Напомним, корабли российского флота на военных учениях "Щит Океана" разыграли сценарий перекрытия Балтийского моря.

Как сообщал "Апостроф", в Российской Федерации истерично отреагировали на приближение истребителя НАТО к самолету, в котором летел министр обороны РФ Сергей Шойгу, над нейтральными водами Балтийского моря.