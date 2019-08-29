Обмен пленными с Россией: появилась важная новость о еще одном из узников Кремля

Украинского журналиста Романа Сущенко, который находится в плену в России, перевезли в московское СИЗО "Лефортово".

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости" у себя в Telegram.

Журналистам перевод украинца, обвиненного в шпионаже, подтвердил секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников. Он не пояснил причин перевода Сущенко.

"Могу сказать, что в настоящее время в следственном изоляторе "Лефортово" точно находятся Владимир Балух, Павел Гриб, Станислав Клых, Александр Кольченко, Роман Сущенко и Евгений Панов", - отметил также Мельников.

"Осужденного в России за шпионаж украинца Романа Сущенко привезли из колонии в московское СИЗО "Лефортово"… С чем это связано, официальных комментариев нет", - говорится в сообщении.

В России журналиста Романа Сущенко обвинили в якобы сборе секретных сведений о Вооруженных силах страны-агрессора и Росгвардии. Он не признал себя виновным.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские журналисты сообщили, что в СИЗО "Лефортово" для подготовки обмена пленными между Украиной и Россией были переведены пять украинских политзаключенных: Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко. Также планируется, что будут переданы украинские моряки, взятые в плен ФСБ РФ осенью 2018 года в Керченском проливе.