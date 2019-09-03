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Лукашенко сделал скандальное заявление об Украине и получил жесткий ответ: подробности

вторник, 03 сентября 2019, 17:04
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Президент Беларуси Александр Лукашенко выдал распоряжение "наглухо закрыть границу" с Украиной из-за угроз национальной безопасности.

Об этом он сообщил в Минске на международной конференции по борьбе с терроризмом, передает "Белта".

По его словам, именно из-за контрабанды оружия, Беларуси пришлось "закрыть границу". Также он сообщил об опасениях, связанных с националистически настроенными украинцами.

"Со своими братьями, близкими людьми полностью закрыть границу. Наглухо… Потому что хлынул поток оружия. А там, где оружие в руках у обычных людей, и особенно у националистически настроенных, - жди терроризма. И спокойная Беларусь, не дай бог, может пожинать эти плоды", - заявил Лукашенко.

В то же время представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко опроверг слова белорусского президента.

"В течение последних лет мы неоднократно слышали с белорусской стороны заявления о потоке нелегального оружия, который якобы идёт из Украины. При этом украинская сторона ни разу не получила этому подтверждения", - сказал он.

Сотрудник ГПСУ подчеркнул, что случаи контрабанды оружия на украинско-белорусской границе чаще случались именно в контексте "импорта".

"Из этих 38 единиц 20 следовали именно на въезд в Украину, то есть их пытались провезти именно с территории Беларуси", - акцентировал он.

Как сообщал "Апостроф", летом в Минске в честь приезда президента РФ Владимира Путина на закрытие Европейских игр активисты вывесили "антипутинские" плакаты, а также устроили "радушный" прием российским пропагандистам.

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