​В Минске устроили теплый прием Путину и его пропагандистам: фото и видео

В столице Беларуси в "честь" приезда российского президента Владимира Путина на закрытие Европейских игр активисты вывесили "антипутинские" плакаты, а также устроили "радушный" прием российским пропагандистам.

Об этом сообщает сообщество "РБ головного мозга" в Twitter, публикуя соответствующее видео.

"На мостах в Минске вывесили антипутинские растяжки. Сегодня он приедет на закрытие Европейских игр", - говорится в сообщении.

На видео можно увидеть, как один из белорусских активистов подходит к российским журналистам с восклицанием: "А вот пропага*доны приехали в Беларусь!"

Как в Минске встретили российских пропагандистов с @ntvru pic.twitter.com/lv7pxe0Mh0 — РБ головного мозга (@belamova) 30 июня 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), которая в понедельник, 24 июня, приняла два решения по российском вопросу, унизили пропагандистов главы Кремля Владимира Путина.