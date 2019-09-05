​Путин вступился за своего человека в Раде, пригрозив Зеленскому: видео

Президент РФ Владимир Путин заявил, что если новое украинское руководстворешит "преследовать" партию Медведчука, то это будет "ошибкой" президента Зеленского.

Об этом глава Кремля заявил, выступая на Восточном экономическом форуме.

Также он отметил, что экс-президент Порошенко также допускал эту "ошибку".

"Действующая власть в Киеве рискует наступить на те же самые грабли, на которые наступало и прежнее украинское руководство в лице бывшего президента Порошенко. Если сегодняшняя власть начнет с преследования оппозиции, то ничего хорошего из этого не получится. Было бы странно, если бы началось какое-то закручивание гаек… Они не бегают по площадям, не требуют невозможного, они работают в рамках Конституции Украины, в рамках действующего закона. И на мой взгляд, было бы большой ошибкой, если бы предпринимались попытки мешать реализации их конституционных прав", - заявил он.

До этого российский президент называл партию ОПЗЖ "парламентской оппозицией" в Украине.

Как сообщал "Апостроф", ранее фигуранты "дела 2 мая", участники движения Антимайдан Сергей Долженков (известный как Капитан Какао) и гражданин РФ Евгений Мефедов вышли на свободу после внесения залога со стороны представителей партии "Оппозиционная платформа – За жизнь"