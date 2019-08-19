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Партия Медведчука "выкупила" из СИЗО фигурантов трагедии 2 мая в Одессе: сеть в гневе

понедельник, 19 августа 2019, 19:00
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Фигуранты "дела 2 мая", участники движения Антимайдан Сергей Долженков (известный как Капитан Какао) и гражданин РФ Евгений Мефедов вышли на свободу после внесения залога.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Валентин Рыбин.

По словам Рыбина, деньги на залог собрали в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Возможность выйти на свободу после внесения залога предоставил Долженкову и Мефедову центральный районный суд Николаева, который изменил для обвиняемых меру пресечения.

Новость о выходе на свободу двух одиозных "антимайдановцев" вызвала волну гнева в социальных сетях. Пользователи разделились на тех, кто обвиняет в первую очередь представителей новой власти, и тех, кто утверждает, что дело "разваливали" на протяжении пяти предыдущих лет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети озвучили факты, раскрывающие правду о трагедии 2 мая, скрываемую российскими пропагандистами и сепаратистами.

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