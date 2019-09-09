Названы три условия для выполнения газового соглашения между Украиной, Польшей и США

Реализация газового меморандума между Украиной, Польшей и США возможна лишь в трех случаях: если между Украиной и Польшей будет построен интерконнектор, если будут увеличены мощности польского терминала Świnoujście, и в том случае, если будет ресурс для поставок.

Об этом сообщил директор спецпроектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев в комментарии для "Апострофа".

Он отметил, что украинская сторона должна будет гарантировать партнерам закупку определенных объемов газа.

"Газ идет туда, где есть наилучшие предложения по цене, поэтому не факт, что нужные объемы будут доступны, следовательно, нужно подписывать долгосрочное соглашение о гарантированном отборе определенных объемов газа", - говорит Геннадий Рябцев.

По словам эксперта, заявленных 6 миллиардов кубометров газа не хватит, чтобы полностью перекрыть потребности Украины, однако это станет дополнительным козырем в вопросе энергобезопасности.

В то же время Рябцев подчеркивает, что Украине не следует рассчитывать на поставки в рамках соглашения, поскольку у Польши пока нет возможности обеспечить передачу таких объемов.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что новый раунд трехсторонних консультаций России, Еврокомиссии и Украины по транзиту российского газа через украинскую ГТС пройдет 19 сентября в Брюсселе.