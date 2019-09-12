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Чешский друг Путина влип в историю с русинскими сепаратистами: фото и реакция Украины

четверг, 12 сентября 2019, 07:56
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Президент Чехии Милош Земан принял делегацию из семи человек, которые называют себя русинами, "добивающимися автономии в составе Украины".

Об этом сообщает издание Deník N.

Прием был символически приурочен к столетию подписания Сен-Жерменского договора: 10 сентября 1919 года этим международным соглашением подтверждалось присоединение к Чехословакии Подкарпатской Руси – нынешней территории Закарпатья.

По сообщению издания, президент Чехии согласился выступить посредником между Киевом и закарпатскими русинами, которые, по их словам, требуют своего официального признания в качестве отдельного этноса со своим языком. Земан пообещал обсудить этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, подчеркнув, что изменение административной системы – исключительно внутреннее дело Украины.

В составе делегации были священник Дмитрий Сидор, ранее получивший условный срок за посягательство на территориальную целостность Украины, а также живущие в Чехии бизнесмены – выходцы из Закарпатья Михаил Тяско и Василий Джуган, выяснило Deník N.

Тяско (в центре) и Джуган (справа) присутствуют на снимке, который 3 сентября опубликовал в Twitter пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек.

11 сентября в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Чехии в Украине Радек Матула для получения разъяснений о встрече Земана с русинами. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии о создании русинской автономии в Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. Чешская сторона подготовит по этому поводу официальную информацию", – говорится в комментарии пресс-службы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", американская газета Los Angeles Times попала в громкий скандал, в одной из статей назвав законной аннексию Крыма и предложив ехать на полуостров через территорию России.

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