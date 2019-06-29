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Los Angeles Times влипла в скандал из-за Крыма

суббота, 29 июня 2019, 08:56
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Американская газета Los Angeles Times попала в громкий скандал, в одной из статей назвав законной аннексию Крыма и предложив ехать на полуостров через территорию России.

Об этом говорится на страницах указанного издания.

"Ялта - это русская Санта-Барбара (или, может, Ла-Хойя). С некоторых точек зрения, это намеки на Голливудские холмы. Конечно, статуя Ленина стоит на страже, а мурал с мореплаванием Владимира Путина напоминает вам, какая страна теперь владеет полуостровом", - говорится в статье.

Кроме того, автор статьи рекомендует посетить Крым и предоставил подробную инструкцию, как добраться до полуострова через территорию РФ и с помощью российских авиалиний, а также в каких отелях остановиться.

В посольстве Украины в США отреагировали на резонансный материал в газете Los Angeles Times, которая позиционирует себя, как объективное издание.

"Наши дипломаты в Соединенных Штатах занимаются вопросом. Наше посольство будет работать над этим, обратится в редакцию газеты. …Информация проверяется, как только у нас будут достоверные данные, будет соответствующая реакция со стороны украинских дипломатов - через посольство или через министерство", - заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

После того, как стало известно о скандале, вице-президент Los Angeles Times Хиллари Мэннинг распорядилась внести изменения в материал, который призывает путешествовать в аннексированный Крым через территорию России, указав в нем принадлежность полуострова Украине.

Как сообщал "Апостроф", ранее CNN вляпались в новогодний скандал из-за Крыма.

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