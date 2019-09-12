Разрыв отношений с Россией: в МИД пояснили, почему процесс заторомозился

Украина временно прекратила денонсацию внешнеполитических договоров с Россией и СНГ, причиной этому называют формирование новых органов власти после выборов.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, передает LIGA.net.

Так, согласно сообщению представителей ведомства, Украина временно перестала денонсировать соглашения из-за "инвентаризации правовой базы".

Отмечается, что при денонсации договоров необходимо учесть необходимые процедуры, что планируется сделать в ближайшее время.

Также в МИД добавили, что работу замедляет процесс обновления органов госвласти после президентских и парламентских выборов.

Как сообщал "Апостроф", 29 августа Верховная Рада Украины назначила министром иностранных дел Вадима Пристайко.