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Депутаты избрали главу МИД Украины

четверг, 29 августа 2019, 19:19
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В четверг, 29 августа, Верховная Рада Украины назначила министром иностранных дел Вадима Пристайко.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ IX СОЗЫВА: СМОТРЕТЬ

Соответствующее решение поддержали 310 нардепов.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал, чтобы Пристайко возглавил Министерство иностранных дел (МИД) еще в июле, однако тогда депутаты Верховной Рады VIII созыва не уволили с этой должности Климкина.

Как известно, Пристайко в 2012-2014 годах работал послом Украины в Канаде. С 2014 года был первым заместителем министра иностранных дел Украины. С 2017 и до сих пор он возглавлял миссию Украины при НАТО. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника первого класса.

22 мая президент Владимир Зеленский назначил его на должность заместителя главы Администрации Президента (ныне Офиса Президента).

Напомним, "Апостроф" сообщал, что народные депутаты проголосовали за назначение на должность председателя Верховной Рады Украины кандидата от фракции "Слуга народа"Дмитрия Разумкова.

Премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук.

На должность министра обороны назначили Андрея Загороднюка.

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