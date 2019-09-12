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В США приняли важное решение по военной помощи Украине: подробности

четверг, 12 сентября 2019, 20:32
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Государственный департамент США одобрил предоставление Украине 141,5 млн долларов помощи в области безопасности для закупки снайперских винтовок и гранатометов; еще 250 млн долларов поступят от Министерства обороны.

Об этом сообщает Defense News.

По словам помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларка Купера, о решении по финансированию Конгрессу сообщили поздно 11 сентября. Он отметил, что эти деньги могут начать использовать через 15 дней после уведомления, если возражений не будет.

"Государственный департамент оценил дальнейшие возможности иностранного военного финансирования и дополнительные возможности на счетах Противодействия российской агрессии… Мы также оказываем поддержку по уничтожению и уменьшению конвенционного вооружения, а также по хранению оружия. Поэтому существует целый ряд помощи по безопасности, которую мы обозначили и определили для Украины", - сказал Купер.

Как сообщал "Апостроф", ранее Украина получила помощь от США для спасения бойцов Вооруженных сил Украины и детей.

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