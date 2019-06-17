Украина получит помощь от США для спасения бойцов ВСУ и детей: фото

США отправили в Украину медицинский гуманитарный груз, который будет распределен между четырьмя медицинскими учреждениями военного и детского направлений.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США в Facebook.

"В Украину отправлены два 40-футовых контейнера медицинского гуманитарного груза. Медицинское оборудование будет направлено в медучреждения Украины военного и детского направлений: Военно-медицинский клинический центр профпатологии личного состава ВСУ (г. Ирпень), Детску клиническую больницу "Охматдет" (г. Львов), Детскую больницу Житомира и Житомирский реабилитационный центр братьев Кузьминых", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее эксперт рассказал о военной помощи Украине от США.

Детальнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Есть несколько участков, где существует опасность вторжения России - Сергей Згурец.