"Отказ" Украины от "формулы Штайнмайера": появилось важное заявление

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на переговорах 2 сентября дал предварительное согласие на так называемую "формулу Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса.

Об этом он заявил на заседании парламентских комитетов, передает "Европейская правда".

"Мы договорились о формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие. Закон об особом статусе вступает в действие в предыдущем формате на момент проведения выборов, а окончательно вступает в силу после решения БДИПЧ ОБСЕ", - сказал Пристайко.

"Это - то, что записано в решении. Больше там ничего нет. Надо чтобы все партии, представленные за этим столом, все медиа, представленные здесь, имели доступ к выборам, и так далее. Только тогда выборы могут быть признаны соответствующими стандартам ОБСЕ", - добавил министр.

Он отметил, что для проведения выборов на оккупированной части Донбасса сначала должны быть созданы соответствующие условия.

"Сначала создаются необходимые оборонные условия, и только потом проводятся выборы, президент Зеленский это четко сказал", - добавил глав МИД.

Напомним, как сообщал "Апостроф", контактная группа по вопросу урегулирования на Донбассе обсудит новую редакцию "формулы Штайнмайера" и условия разведения сил 18 сентября в Минске.