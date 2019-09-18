"Формулы Штайнмайера" не будет? Всплыли важные детали переговоров по Донбассу в Минске

В среду, 18 сентября, в Минске представители украинской делегации отказались от подписания "формулы Штайнмайера".

Об этом сообщили в ряде российских СМИ, ссылаясь на собственные источники на переговорах.

"Украинская делегация в ходе встречи контактной группы в Минске отказалась закреплять на бумаге и подписывать "формулу Штайнмайера", мотивируя это тем, что этот документ не предусмотрен минским комплексом мер" – отметил источник.

Согласно опубликованной информации, Киев настаивает на передаче ему под контроль участка границы с Россией на Донбассе, а также разоружении российских наемников.

"Лишь после этого Киев предлагает провести выборы", - добавили в СМИ.

Спикер президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с подписанием "формулы Штайнмайера".

"Ведется обсуждение этой темы", - заявил представитель президента страны-агрессора.

Как сообщал "Апостроф", ранее в российских СМИ сообщали, что контактная группа по вопросу урегулирования на Донбассе обсудит новую редакцию "формулы Штайнмайера" и условия разведения сил 18 сентября в Минске.