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В США высказались по поводу переговоров с Россией по Донбассу

понедельник, 23 сентября 2019, 18:49
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Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что выполнение Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе не принесет политического ущерба Украине.

Об этом он рассказал в интервью Дмитрию Гордону на телеканале "НАШ".

"Минские соглашения, в первую очередь, определяют, что Украина восстановит контроль над признанной миром границей с Россией и что территория будет возвращена под ее суверенитет. Это критически важно: когда Минские соглашения будут реализованы, территория будет возвращена Украине", – отметил Волкер.

По его словам, для этого необходимо обеспечение безопасности, вывод тяжелого вооружения, прекращение огня, расформирование незаконных вооруженных формирований, вывод российских вооруженных сил. Волкер подчеркнул, что если Россия согласится на вышеперечисленное, создаст условия в сфере безопасности, то и у Украины появляются некоторые обязательства: местные выборы, особый статус для территории, амнистия.

"Все это может быть достигнуто без какого-либо политического ущерба для Украины, в виде временного особого статуса. Я не верю, что Минские соглашения означают сдачу территорий либо чем-то угрожают Украине. На самом деле это единственное из существующих решений, при котором Россия будет признавать, что речь идет о территории Украины. С помощью этих соглашений мы сможем начать на ней восстановление суверенитета Украины", — заявил дипломат.

Волкер считает, что проблема не в соглашениях, а в "принятии Россией ответственности за их выполнение".

"Россия подписала Минские соглашения, в результате чего у нее есть обязательства. Но она не выполняет их. Если бы было иначе, если бы у нее было желание их выполнять, мы бы увидели довольно быстрый прогресс в этом направлении", — резюмировал спецпредставитель США.

Напомним, подробнее о реализации Минских соглашений читайте в материале "Апострофа": Выборы в ОРДЛО: почему России придется уступить, но в результате - выиграть.

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