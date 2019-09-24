США жестко унизили пропагандистов Путина: появились детали скандала

Американское посольство в Москве не выдало визы 10 членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова при поездке в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Об этом сообщил сенатор Константин Косачев изданию "Коммерсант".

Косачев отметил, что в выдаче визы российским дипломатам не отказывали, их документы просто не вернули вовремя. Паспорта несостоявшихся делегатов до сих пор находятся в американском ведомстве в Москве.

Также сенатор отметил, что утром 24 сентября прибыл во Внуково-2 и должен был попасть на самолет с Лавровым, но визы не получили ни он, ни другие члены делегации. Он предположил, что в российском МИД в этой "беспрецедентной ситуации" обязательно разберутся.

"Разумеется, будут жесткие шаги по линии МИДа", - заявил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские журналисты обнаружили украинский след в деле похищенного в Европе американского шпиона Олега Смоленкова, который работал в аппарате помощника президента РФ Путина.