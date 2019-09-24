RU  UA  EN

вторник, 24 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 сентября

18:01
США жестко унизили пропагандистов Путина: появились детали скандала
17:43
Главарь ДНР засветил дорогой аксессуар и разозлил боевиков: опубликовано фото
17:42
Как вы смеете! Школьница Грета Тунберг выступила на саммите ООН с эмоциональной речью о климате
17:37
Боевики ДНР сделали громкое заявление по обмену пленными: озвучена формула
17:26
Совесть не мучает: адвокат подозреваемого в убийстве Гандзюк Болдин прокомментировал выход подзащитного из СИЗО
17:17
Больно смотреть: сеть поразило видео уничтоженного боевиками Донецка
17:16
Возвращение Януковича в Украину высмеяли забавным фото
17:14
Счет шел на минуты: в Одессе мужчина устроил страшное ЧП, фото
17:13
Американка бросила работу, чтобы найти любимую собаку: ее решение помогло псу выжить
16:52
Требуем перемен и новых руководителей: активисты обратились в ГПУ по поводу Закарпатской прокуратуры
16:52
Никому не нужен: Россия устроила новые испытания Крымского моста и опозорилась, видео
16:49
Новые назначения в МВД: что известно о кандидате на должность зама Авакова
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

США жестко унизили пропагандистов Путина: появились детали скандала

вторник, 24 сентября 2019, 18:01
переглянути новину українською

Американское посольство в Москве не выдало визы 10 членам российской делегации, которая должна была сопровождать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова при поездке в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Об этом сообщил сенатор Константин Косачев изданию "Коммерсант".

Косачев отметил, что в выдаче визы российским дипломатам не отказывали, их документы просто не вернули вовремя. Паспорта несостоявшихся делегатов до сих пор находятся в американском ведомстве в Москве.

Также сенатор отметил, что утром 24 сентября прибыл во Внуково-2 и должен был попасть на самолет с Лавровым, но визы не получили ни он, ни другие члены делегации. Он предположил, что в российском МИД в этой "беспрецедентной ситуации" обязательно разберутся.

"Разумеется, будут жесткие шаги по линии МИДа", - заявил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее российские журналисты обнаружили украинский след в деле похищенного в Европе американского шпиона Олега Смоленкова, который работал в аппарате помощника президента РФ Путина.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин видит в Зеленском уникальную возможность, чтобы реализовать свои цели в Украине - Андрей Илларионов

Не нужно сравнивать членство в ЕС со строительством коммунизма - Дмитрий Кулеба

Зеленский может закончить войну на Донбассе на украинских условиях – Уильям Тейлор

Россия должна платить Украине: почему освобождение моряков - это только начало

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: