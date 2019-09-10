В истории про американского шпиона в Кремле появился украинский след: фото

Российские журналисты обнаружили "украинский след" в деле об американском шпионе Олеге Смоленкове, они утверждают, что дом его семье передали семья врачей, выходцев с Украины.

Об этом пишет "КоммерсантЪ".

Так, журналисты сослались на статью The Washington Post, где отмечается, что 5 июня 2018 года Олег и Антонина Смоленковы купили дом в городе Стаффорд (Виргиния) за 925 тысяч долларов.

Также американские журналисты подтвердили, что Антонина Смоленкова действительно работала в аппарате правительства РФ и имела доступ к закрытой информации, которую могла передавать агентам в США.

В СМИ были опубликованы фото дома с сайта о продаже недвижимости. Известно, что его площадь – около 760 кв.м. и находится на участке 1,2 га. В доме шесть спален и шесть ванных.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России выявили, что сотрудник управления делами президента России, Олег Смоленков, который исчез с семьей в 2017 году в Черногории, был шпионом и работал на США.