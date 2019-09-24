Трамп пригрозил заблокировать финансовую помощь Украине: что происходит

Президент США Дональд Трамп предупредил, что планирует заблокировать финансовую поддержку Украины, если страны ЕС также не начнут выделять ей деньги.

Об этом глава Белого дома заявил журналистам на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, передает "Интерфакс-Украина".

"Мое недовольство сохраняется. Я бы вновь заморозил, и я буду замораживать до тех пор, пока Европа и другие страны не станут выделять средства Украине, потому что они этого не делают", - отметил американский президент.

Также он заявил, что обещанные средства Украине уже были направлены.

"Что касается тех средств, то средства были выплачены, они были полностью выплачены", - подчеркнул он.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Украины "большей честности" в обмен на поддержку со стороны Белого дома. Также он сделал акцент на важности борьбы с коррупцией в Украине для дальнейшего предоставления помощи стране.