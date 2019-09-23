Зачем нам давать деньги: Трамп сделал резкое заявление об Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Украины "большей честности" в обмен на поддержку со стороны Белого дома.

Об этом он сказал во время общения с журналистам в штаб-квартире ООН, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим честности от той страны, с которой мы имеем дело. Я считаю, что с новым президентом вы увидите гораздо больше честности. Это то, чего мы ожидаем. Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы она была честная", — сказал он.

Глава Белого дома подчеркнул важность борьбы с коррупцией.

"Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой коррупция?", — добавил Трамп.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в США заявили о начале расследования относительно возможного давления со стороны президента Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани на правительство Украины.

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